شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو : جماهيرية الإسماعيلى سوف تساعدنى على النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الأسباني خوان جاريدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن سعادته بقيادة فريق كبير بحجم هذا النادي مشيرًا إلى أن أسباب موافقته على العرض هو حجم الجماهيرية الكبيرة وشهرته بالكرة الجميلة التي يقدمها.

وأضاف : ” الفريق بات يضم عناصر جديدة لذلك لا وقت لدينا سوى للعمل فقط وأتطلع لتطوير وتحسين مستوى الفريق بشكل تدريجي ومع التدريبات المستمرة والاحتكاك سيظهر الإنسجام جلياً “.

وواصل : ” أتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر لديَّ الكثير من الأفكار وبكل تأكيد هناك بعض الأمور أريد تطويرها ويجب أن أنقل هذه الأفكار إلى اللاعبين والعمل بقوة على تطبيقها في أرض الملعب “.

وأختتم تصريحاته : ” أعرف جيداً مدى عشق وشغف الجماهير بالفريق وهذا شىء إيجابي للغاية فهم يمثلون قوة دفع للاعبين من أجل تقديم مستوى أفضل ونتائج نتطلع أن تكون على قدر التطلعات الموضوعة “.