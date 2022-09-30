شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ترفيهية لنجوم الإسماعيلى بعد المران الصباحى لكسر الملل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح الجهاز الفني لفريق ا الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، بجولة ترفيهية للاعبين، طوال اليوم – الجمعه – وذلك بعد الإنتهاء من الوحدة التدريبية التى أقيمت على ملعب فندق إقامته بالقاهرة.

يأتي ذلك من أجل كسر حالة الملل التى تتواجد داخل المعسكر الحالي بعد أداء تدريبات قوية طوال الأسبوع على فترتين بالإضافة إلى خوض مباراة ودية ضد العبور والتي انتهت بفوز الدراويش بثلاثية نظيفة.

حيث سيقوم لاعبي الإسماعيلي بعمل جولة حرة في الساعات القادمة، على أن يعود جميع أعضاء الفريق فى تمام الساعة التاسعة مساءً للتجمع قبل تناول وجبة العشاء مع الجهاز الفني للدراويش.

هذا وعقد جاريدو ، اجتماعًا مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور مجدي باز على هامش مران الفريق الذى أقيم مساء أمس الخميس بمقر إقامته بالقاهرة،حيث يرغب المدير الفنى فى الاطمئنان على التدريبات الاستشفائية التى يخضع لها اللاعبين بصفة مستمرة نظرًا لقوة التدريبات فى الفترة الأخيرة والتى تقام على فترتين داخل المعسكر الحالي.

والجدير بالذكر أن الفريق سيختتم معسكره بالقاهرة مساء الأحد المقبل مباراة ودية ثانية ضد السكة الحديد، ليعود إلى الإسماعيلية لبدء مرحلته الثالثة من التحضيرات للموسم الجديد.