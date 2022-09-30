شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال يد الأهلي» يتدرب على صالة نابل استعدادًا لبطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي في الثالثة عصر اليوم الجمعة بتوقيت تونس إلى صالة نابل لخوض المران الرئيسي؛ استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في تونس.

وشهد صباح اليوم بداية التحضيرات النهائية للفريق، حيث أجرى اللاعبون تدريبات بدنية قوية داخل الجيم وبعدها عاد الفريق إلى الفندق للخلود للراحة ثم أداء صلاة الجمعة.

ويشارك «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب فرق فلاورز البنيني وكينشاسا الكونغولي ووفاق عين التوتة الجزائري والترجي التونسي.

وجاء جدول مباريات «رجال يد الأهلي» في دور المجموعات كالتالي:

السبت ١ أكتوبر:

الأهلي أمام فلاورز في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة الحمامات.

الأحد ٢ أكتوبر:

الأهلي أمام وفاق عين التوتة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة نابل.

الاثنين ٣ أكتوبر:

الأهلي أمام كينشاسا في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة نابل.

الأربعاء ٥ أكتوبر:

الأهلي أمام الترجي التونسي في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة على صالة الحمامات.