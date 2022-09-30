شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدينيو يتحدث عن اللحظة الأسوأ له داخل باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم البرازيلي ولاعب فريق برشلونة وباريس سان جيرمان السابق عن رأيه في مسيرته التي قضاها داخل الفريق الفرنسي والحديث عن أسوأ ذكرياته داخل الفريق.

رونالدينيو يتحدث عن أسوأ ذكرياته مع باريس سان جيرمان



وقال رونالدينيو في تصريحات له عبر شبكة "كاريه" الفرنسية عن اللحطة الأسوأ له في تاريخه داخل باريس سان جيرمان: "أسوأ ذكرياتي مع باريس سان جيرمان، أنني لم أبق فترة أطول مع الفريق، كنت أتمنى مواصلة مشواري بشكل أطول داخل الفريق".

وأكمل رونالدينيو: "لو كانت الظروف مختلفة أو كان قوام الفريق مختلفا عن وقتها أو عملت مع مدربين آخرين أو ظروف أخرى، لكنت أخترت مواصلة مشواري داخل باريس سان جيرمان".

وتابع رونالدينيو حديثه بهذا الشأن قائلا: "في النهاية كان كل ذلك ارادة من الله، لقد انتهى مشواري داخل باريس سان جيرمان وانتقلت لناد آخر حيث عشت معه لحظات سعيدة".

أرقام رونالدينيو مع باريس سان جيرمان

الجدير بالذكر أن رونالدينيو لعب لصفوف باريس سان جيرمان لمدة موسمين خلال الفترة من 2001 إلى 2003 قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني.

واستطاع رونالدينيو خلال فترة تواجده داخل باريس سان جيرمان 25 هدفا بالإضافة إلى صناعة 17 هدفا آخرين في 77 مباراة بقميص الفريق الفرنسي