موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره برايتون، في الرابعة عصر غد السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يحتل ليفربول، وصيف النسخة الماضية، المركز الثامن في ترتيب الدورى الإنجليزى حاليًّا برصيد ٩ نقاط.

فيما يأتي برايتون في المركز الرابع برصيد ١٣ نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب عل التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

ألكانترا - فابينيو - هارفي إيليوت

لويس دياز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١