شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات ودية تجهز فاركو للموسم الجديد..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو على خوض 3 مباريات ودية خلال معكسر الفريق المغلق المقام حاليًا بإحدى الفنادق بالقاهرة استعدادًا للموسم الجديد.

ويخوض فاركو أولى مبارياته الودية أمام فريق ديروط غدًا السبت ثم يلتقي الترسانه يوم 5 أكتوبر الجاري ويختتم ودياته بمواجهة فريق الداخلية يوم 9 من الشهر ذاته.

ويقيم نادي فاركو معكسرًا مغلقًا في إحدى الفنادق بالقاهرة والذي يستمر حتى 10 أكتوبر المقبل استعدادًا للموسم الجديد.

ويسعى نونو ألميدا لخوض عدد من المباريات التجريبية لتجهيز فريق فاركو بالشكل الأمثل للموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز.