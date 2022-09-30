شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو عبلة يستكمل الملف الطبي للاعبى الأهلى بعد انتظام الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استكمال الملف الطبي للاعبي الفريق، تمهيدًا لإرساله الى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل انطلاق مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعبين الدوليين بالفريق قد خضعوا اليوم للعديد من الفحوصات والتحاليل والأشعات الطبية الدقيقة، بعدما انضموا للتدريبات أمس عقب نهاية معسكر المنتخب الوطني.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي قد بدأ في تجهيز الملف منذ عدة أيام، بعد خضوع اللاعبين لفحوصات وقياسات بدنية وفيزيائية في أحد المراكز المتخصصة في وقت سابق مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر في ذهاب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض ثلاث مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز على بتروجت بنتيجة 5-1، وفاز على أسوان بنتيجة 2-1، وتعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف.