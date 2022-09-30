شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على السعودية فى الجولة الأولى ببطولة العالم لتنس الطاولة بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب منتخب مصر لتنس الطاولة رجال على نظيره السعودية بنتيجة 3 / 0 فى أولى جولات بطولة العالم التى تقام بالصين، بعد فوز محمد البيلى ومحمد شومان ويوسف عبد العزيز على منافسيهم كلا فى مباراته.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب الرجال ضمن فرق المجموعة الرابعة إلى جانب كوريا الجنوبية، وجمهورية تشيك، وكندا والسعودية، فيما تخوض سيدات مصر الدور التمهيدي بالمجموعة الخامسة مع ألمانيا والهند وجمهورية تشيك.

وغادرت البعثة المصرية مساء الأحد الماضي برئاسة أحمد رضا عضو الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وبوجود ماجد عاشور المدير الفني ويعاونه عماد مصيلحي مدربا عاما للرجال والسيدات، وضمت قائمة الرجال الرباعي "محمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي ويوسف عبد العزيز".

وتقود دينا مشرف المتوجة بلقب الفردي في بطولة أفريقيا الأخيرة لسيدات مصر ومعها الثلاثى "يسرا حلمى ومريم الهضيبى وهنا جودة".

ويغيب عن فريق الرجال الثنائي عمر عصر وأحمد صالح لأسباب مختلفة، بعد تواجدهما مع المنتخب في بطولة أفريقيا التي اختتمت بالجزائر أوائل الشهر الحالي، وحققا ذهبية الفرق على حساب البلد المنظم، وفاز "عصر" بالميدالية الفضية لمسابقة الفردي.