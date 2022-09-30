شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يمنح فراس شواط تعليمات خاصة فى معسكر الاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الأسباني خوان جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بمنح التونسي فراس شواط مهاجم الفريق الجديد، تعليمات ومهام خاصة خلال معسكره الحالي بالقاهرة.

ويرغب ” جاريدو ” فى رفع معنويات وتحفيز لاعبه المحترف من أجل تقديم عروض قوية فى الفترة القادمة تساعده على منافسة زملائه بالفريق لحجز مكانا أساسيًا فى تشكيلته قبل بداية الموسم المقبل.

وكان اللاعب قد خاض تدريبات إضافية فى الأيام الماضية بناءًا على تعليمات مدربه الأسباني منها الجري حول الملعب لزيادة اللياقة البدنية بجانب التسديد علي المرمي من مسافات بعيدة.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع المهاجم التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الأمامي للدراويش حتي نهاية عام 2025.