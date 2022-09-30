شكرا لقرائتكم خبر عن الدوليون يشاركون فى تدريبات بيراميدز بدبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استأنف فريق نادي بيراميدز تدريباته المكثفة في معسكره المقام بمدينة دبي والذي يختتم يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد الراحة السلبية التي منحها اليوناني تاكيس جونياس للاعبين بالأمس، في ظل التدريبات القوية والإعداد البدني والفني المكثف الذي يؤديه اللاعبون يوميا.

وخاض الفريق تدريبا صباحيا قويا بملعب الشرطة في مدينة دبي، حيث قسم المدير الفني اللاعبون إلى مجموعتين، الأولى للدفاع والثانية للاعبي الهجوم، وأجرى تدريبات خاصة بكل مجموعة، على أن يخوض الفريق مرانا مسائيا اليوم لزيادة معدلات اللياقة البدنية.

وشهد المران الصباحي مشاركة اللاعبين الدوليين، أحمد الشناوي وعلي جبر وأسامة جلال ومحمد حمدي وإسلام عيسى، إلى جانب محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبي.