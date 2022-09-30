شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحدث مع لاعبى الأهلى عن حصاد ثلاث وديات قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، محاضرة مع لاعبى الفريق على هامش المران الذى أُقيم صباح اليوم الجمعة باستاد التتش، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

وشرح كولر للاعبى الأهلى بعض التعليمات والأمور الفنية الخاصة بالفريق بعد خوض ثلاث مباريات ودية الفترة الماضية، وطالب المدير الفنى للأهلى من لاعبى الفريق عدم تكرار الأخطاء التى وقعوا فيها سواء فى التدريبات أو الوديات، كما طالبهم بالتركيز الجيد قبل خوض الأرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

وخاض الأهلى ثلاث مباريات ودية؛ استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز على بتروجت بنتيجة 5-1، وفاز على أسوان بنتيجة 2-1، وتعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد الرياضى المنستيرى يوم 9 أكتوبر المقبل فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.