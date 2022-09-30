شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة العربية أول مشاركة رسمية لأنس أسامة مع سلة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات البطولة العربية للأندية لكرة السلة رجال يوم 5 أكتوبر المقبل بالكويت وتستمر حتى 15 أكتوبر المقبل.

وتعد البطولة العربية أول مشاركة رسمية لأنس أسامة مع الفريق السكندرى، بعد أن انتقل لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كان حسين البشبيشي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ولجنة شئون اللاعبين، قد أكد أن أزمة أنس أسامة بين الزمالك والاتحاد السكندرى انتهت تماما بانضمام اللاعب لزعيم الثغر.

وأضاف حسين البشبيشي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أنس أسامة أصبح لاعبا في الاتحاد السكندري رسميا، رغم إعلان الزمالك تجديد تعاقده مع اللاعب.

ويشارك فى البطولة العربية من مصر ناديى الأهلى والاتحاد السكندرى، حيث يشارك بالبطولة 13 فريقا هى البشائر العمانى، الجهراء الكويتى، بيروت اللبنانى، أهلى بنى غازى الليبى، أهلى حلب السورى، الأهلى والاتحاد السكندرى، والسد القطرى والمنستيرى التونسى والميناء اليمنى ووداد بوفريك.