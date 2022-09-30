شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يمنح لاعبى الطلائع راحة 24 ساعة بعد التعادل مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح علاء عبد العال، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه راحة اليوم الجمعة، من التدريبات وذلك لالتقاط الأنفاس عقب التعادل السلبى مع الأهلى فى ودية الأمس، ويستأنف الطلائع تدريباته صباح غد السبت، باستاد جهاز الرياضة استعداداً لانطلاق بطولة الدورى المقرر لها 16 أكتوبر المقبل.

من جهته عقد علاء عبد العال، المدير الفنى لطلائع الجيش، اجتماعاً مع الصفقات الجديدة لحثهم على بذل أقصى جهد لحجز مكان فى التشكيل الأساسى للفريق استعداداً للموسم الجديد، وتعاقد طلائع الجيش مع 13 صفقة جديدة، وهى "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر - محمد سمير - أحمد متعب – يحيى حامد – كريم حلاوة – محمد دياب". وأنهى الطلائع الموسم المنقضى فى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24.

ووافق نادى طلائع الجيش على إعارة محمد شعبان حارس مرمى الفريق إلى صفوف حرس الحدود لمدة موسم واحد، ووقع شعبان على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين، بجانب اللواء علاء السعدنى مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود، ومحمد رزق وكيل أعمال اللاعب.