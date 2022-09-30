شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانا صباحيا اليوم استعدادا لموقعة دورى الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مراناً صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، ويحصل اللاعبون على راحة غداً السبت، وفقًا للبرنامج التدريبى قبل ‏استئناف التدريبات من جديد ومواصلة التحضير للمرحلة القادمة.‏

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى سلبيا أمام طلائع الجيش، فى المباراة الودية التى أقيمت عصر أمس الخميس على استاد الأهلى والسلام، استعدادًا للموسم الجديد، الذى يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيرى فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن مباراة طلائع الجيش تأتى فى ختام المباريات الودية التى حددها الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر، ضمن فترة إعداد الفريق للمرحلة المقبلة.

وفاز الأهلى فى أولى المباريات الودية أمام بتروجت بنتيجة 5-1، ثم فاز على أسوان بنتيجة 2-1 قبل أن يختتم ودياته أمام طلائع الجيش بالتعادل السلبى.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الجمعة، في إطار الاستعدادات لمواجهة الأهلي مع الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.