شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يطلب تقريرا عن إيسواتيني منافس المنتخب الأولمبي فى تصفيات إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي تقريرا مفصلا عن منتخب إيسواتيني منافس أولمبي الفراعنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024.

ويود ميكالي التعرف على قدرات وامكانيات منتخب إيسواتيني بعدما اقصى فريق بحجم بتسوانا من التصفيات التمهيدية، حيث طالب المدير الفني تسجيلا لمباراتي إيسواتيني في الدور الأول لدراسة المنافس قبل مواجهته في أكتوبر المقبل.

تأهل منتخب إيسواتيني الأوليمبي لمواجهة المنتخب المصري، في المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

وتجاوز منتخب إيسواتيني نظيره البتسواني بنتيجة 3-2 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، بالمرحلة الأولى من عمر التصفيات، بعد فوزه ذهابًا بثنائية نظيفة، وخسارته إيابًا بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي المنتخب الأوليمبي المصري مع إيسواتيني في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بين يومي 21-23 أكتوبر المقبل، بينما تقام مواجهة الإياب بين يومي 28-30 من الشهر ذاته.