شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على: لا صحة لإيقاف المصرى عن قيد اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول إيقاف المصرى عن قيد لاعبيه على نظام انتقالات اللاعبين الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمعروف باسم TMS، مؤكدًا أن مجلس الإدارة نجح في التعامل بنجاح مع عدد من الملفات.

وأصدر نادي المصري بيانا رسميا أكد خلاله عدم وجود عقوبات من الفيفا بعد انهاء العديد من الملفات أهمها :

- سداد مبلغ 130 ألف دولار وهي المستحقات المتأخرة لنادي الوداد البيضاوي المغربي في صفقة اللاعب كازادي كاسينجو.

- سداد مبلغ 27 ألف فرنك سويسري كرسوم استئناف للجنة شئون اللاعبين بالفيفا وذلك في ملف اللاعب التونسي رامي البدوي.

- سداد 32 الف فرنك سويسري كرسوم قضائية متأخرة واجبة السداد على النادي المصري.

- إنهاء التعاقد بالتراضي مع اللاعب الكونغولي كازادي كاسينجو بعد حصوله على مبلغ مالي.

- سداد المستحقات المتأخرة للاعب النيجيري أوستين أموتو وانهاء عقده.

- التفاوض ما زال جاريًا مع التونسي معين الشعباني المدير الفني الأسبق للمصري لإنهاء أزمة مستحقاته لدى المصري والبالغة 275 ألف دولار.