شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عاشور أسطورة الاسكواش يحتفل بعيد ميلاده الـ35 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الجمعة، أسطورة الاسكواش المصرى والعالمى رامى عاشور، بعيد ميلاده الـ35، حيث ولد عاشور فى 30 سبتمبر عام 1987، واحترف الاسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.

وحصل فنان الإسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014 .

وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.

في أبريل عام 2019 أعلن رامى عاشور أسطورة الإسكواش المصري اعتزاله اللعب بشكل نهائى مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى .

ومازال الاسكواش المصري ينتظر الكثير من البطل العالمي خارج القفص الزجاجي كما أبدع وأمتع داخله.