شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الكريم يقود مران فيوتشر فى غياب على ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، قيادة تدريبات الفريق على مدار الأيام الماضية، وذلك بسبب تواجد علي ماهر المدير الفني للفريق، في الإمارات، لإنهاء إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية "A"، والتى تمكنه من قيادة الفريق في البطولات القارية من داخل الملعب.

وكان على ماهر قد تولى قيادة فيوتشر من المدرجات خلال مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 64 من كأس الكونفدرالية، والتي جعت فيوتشر بفريق بول الأوغندي، حيث تعادل فيوتشر سلبياً في مباراة الذهاب بأوغندا، قبل أن يفوز في لقاء العودة بالقاهرة بهدف نظيف.

ويدرس مجلس إدارة نادي فيوتشر، توفير طائرة خاصة لسفر الفريق إلى ليبيريا، والمقرر له 5 أكتوبر المقبل، حيث يستعد فيوتشر لمواجهة فريق كالون السيراليوني، في اللقاء المقرر إقامته يوم 9 أكتوبر ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي لديه 3 عروض للسفر في الوقت الحالي يفاضل بينهم خاصة وأن الرحلة طويلة تستغرق 12 ساعة يتخللها ترانزيت.