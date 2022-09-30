شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى أزمة القيد ويسدد عقوبة لسعد الجزيرى للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى أزمة إيقاف القيد بتسديد 10 ملايين جنيه قيمة غرامة التونسى لسعد الجزيرى لاعب الفريق السابق لاتحاد الكرة لإرسالها بدوره للاتحاد الدولى فيفا، لإسدال الستار على هذا الملف الشائك الذى أثار جدل كبير في الشارع الإسماعيلاوى.

وانضم اللاعب إلى صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية موسم 2018 / 2019 ليرتدي قميص الدراويش لمدة 6 أشهر.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعى بين الكبار، وذلك بعد ضم الغانى ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالى والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان جاريدو، إقامة مباراتين وديتين فى المرحلة الأخيرة من استعداداته للموسم الكروي الجديد والمزمع إنطلاقه منتصف شهر أكتوبر المقبل.

حيث سيستضيف الدراويش فريقي طلائع الجيش والبنك الأهلي يومي 5 و10 من نفس الشهر القادم على ملعبه بالإسماعيلية، للإطمئنان على كل اللاعبين قبل بدء مسابقة الدوري العام.