شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. 5 مدربين يلعبون دور البطولة في فيلم "العائدون" للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أندية الدوري المصرى أخيراً على الشكل النهائي لأجهزتها الفنية، بعد لعبة الكراسي الموسيقية وحركة التغييرات التى شهدتها الإدارات الفنية لأندية الدورى الممتاز، عقب نهاية مسابقة دوري الموسم الماضي، فى إطار بحث كل فريق عن تعيين أفضل العناصر في الإدارة الفنية نظرا لصعوبة وشراسة المنافسة.‏

وكان النادي الإسماعيلي آخر الأندية التى عينت مدرباً جديداً استعداداً للموسم الجديد، بقيادة الإسباني جاريدو، لتنتهي مرحلة التغيير لدى جميع الأندية وتبدأ مرحلة الإعداد للموسم الجديد، الذى لن يكون سهلاً فى ظل ميركاتو صيفى قوى دعمت فيه جميع الأندية صفوفها بأقوى الصفقات.

أعلن نادى غزل المحلة تعيين نيكوديموس بابافاسيليو مديرًا فنيًّا للفريق بدايةً من الموسم المقبل، بابا فاسيليو المدرب الجديد لغزل المحلة خاض تجربة مع وادى دجلة موسم 2020، وخوفا من هبوط الفريق تمت الإطاحة به قبل أن يعود مجدداً.

من جديد، يعود الإسباني خوان كارلوس جاريدو إلى الدوري المصري بعد مرور 7 سنوات على تجربته السابقة مع الأهلي، ولكن هذه المرة يعود المدرب الإسباني عبر بوابات النادي الإسماعيلي.

عاد إيهاب جلال إلى الدوري المصري من جديد، بعدما ابتعد لفترة قصيرة عن تدريب الأندية، حيث تولى تدريب المنتخب الوطني في فترة وجيزة، قبل أن يتم الإطاحة به سريعاً عقب 3 مباريات فقط، وتعاقد المصرى مع إيهاب جلال ليقود الفريق خلفاً للتوأم حسام وإبراهيم حسن.

مع عودته من جديد إلى الدوري العام بعد موسم واحد فقط فى دوري المظاليم، وضع مسؤولو أسوان ثقتهم الكاملة فى ربيع ياسين، الذى ابتعد لفترة طويلة عن دوري الأضواء والشهرة، وبعد إقالة فييرا، لجأ نادى إنبي إلى المدرب الوطني لاستعادة مكانة زعيم الأندية البترولية بالدوري العام، ليعود أحمد كشري من جديد إلى الدوري العام، بعدما غاب موسماً كاملاً عن دوري الأضواء والشهرة، حيث تولى تدريب أسوان والانتاج الحربي في الموسم قبل الماضي.