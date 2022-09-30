رئيس البنك الأهلي يوضح حقيقة عرض الزمالك لضم أحمد ياسين وناصر منسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن الزمالك لم يقدم عرضًا لضم أحمد ياسين أو ناصر منسي، ثناء الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال نصار، في تصريحات لقناة "Ten" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، "الزمالك لم يقدم عرضًا لأحمد ياسين أو ناصر منسي حتى نغالي في طلباتنا المالية كما تردد، وأعلنا من قبل أننا سنتمسك بالقوام الأساسي للفريق".

وحول حقيقة ضغط ناصر منسي للرحيل عن الفريق، رد "لم يكن هناك عرضًا من الأساس كي يضغط اللاعب، كما أنه لاعب منضبط ولا يخرج عن النص، كذلك هو انضم إلى المنتخب من خلال البنك الأهلي وليس ناديًا آخر".

وحول ما إذا كانت زيادة أعداد الجماهير في الموسم الجديد ستؤثر على الأندية غير الجماهيرية، علق "البنك الأهلي لديه جمهور هو الآخر، لكنه ليس بحجم الأندية الشعبية الكبرى، نستمتع بوجود الجمهور في أي مباراة، ونتمنى زيادة الأعداد بالمدرجات في الموسم الجديد".