تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي في مران الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رمضان حسن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن بعض الأمور المتعلقة بالاستعداد للمرحلة القادمة.

وقام الجهاز الفني بتخصيص فقرات استشفائية للاعبين في الجيم وفي الملعب، في إطار البرنامج الذي تم وضعه لتجهيز الفريق لمواجهة الاتحاد الرياضي المنستيري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض ثلاث مباريات ودية، استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز على بتروجت بنتيجة 5-1، وفاز على أسوان بنتيجة 2-1، وتعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الاتحاد المنستيري يوم 8 أكتوبر المقبل، فيما يقام الإياب في القاهرة الأسبوع التالي.