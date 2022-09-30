توصية باختيار قطر لاستضافة كأس آسيا تحت 23 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التوصية باختيار قطر لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2024 لمنتخبات تحت 23 عاما، وذلك خلال الاجتماع الخامس الذي عقد اليوم الجمعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وبعد عملية تحليل شاملة للملفات المترشحة والتقييم الكلي للجوانب الرئيسية المختلفة، جرى اختيار قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر هذا العام، من قبل اللجنة التي درست 5 ملفات مترشحة، تضمنت أيضا إيران والسعودية والإمارات وأوزبكستان.

وأشادت اللجنة التي اجتمعت برئاسة الدكتور تران كووك توان، بالإيقاع القوي لدى معظم الاتحادات الوطنية الأعضاء للتعافي بعد جائحة كوفيد-19.

وفي أعقاب تراجع تأثير الجائحة في قارة أسيا، فقد وافقت اللجنة على تقديم التوصية للمكتب التنفيذي من أجل إيقاف العمل بالقواعد الخاصة بالعمليات المطبقة في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19 اعتبارا من عام 2023.

وفي الوقت نفسه، أخذ أعضاء اللجنة علما بالتحديات التي واجهت العديد من الاتحادات الوطنية والأندية، خلال مشاركتها بالبطولات، حيث كانت تواصل البحث عن سبل للتعامل مع التعقيدات الناتجة عن هذه الجائحة.

وفي هذا الإطار، اعتبرت اللجنة أن انسحاب ناديي تشانجتشون ياتاي وشنغهاي بورت الصينيين من دوري أبطال أسيا 2022، ناتج عن ظروف قهرية.

وفي كأس الاتحاد الأسيوي 2022، جرى اعتبار انسحاب ممثلي ميانمار، شان يونايتد وهانثانفادي يونايتد، وكذلك انسحاب نادي ام.يو.اس.تي من ماكاو، على أنه ناتج عن الظروف القهرية، ونفس الأمر ينطبق على انسحاب ماكاو من تصفيات كل من كأس أسيا للشباب تحت 20 عاما وللناشئين تحت 17 عاما.

وصادقت اللجنة على مقترح اعتماد أسلوب ثابت تتوافق فيه جميع مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع بطولة كأس أسيا، وذلك من ناحية إلغاء الإنذارات الفردية (التي لم تؤد لاحقا للطرد) والتي شهدتها مرحلة التصفيات، بحيث لا يتم حملها إلى المرحلة النهائية، وذلك من أجل تحقيق التوازن لدى جميع الفرق في النهائيات.

وجرى تطبيق هذا المبدأ في التعليمات الجديدة لكل من بطولة كأس أسيا للشباب تحت 20 عاما نسخة 2023 وكأس أسيا للناشئين تحت 17 عاما نسخة 2023، في حين سيتم تحديث تعليمات بقية البطولات في الوقت المناسب، حسب ما أوضحه الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت.

وأخذت اللجنة بالعلم أيضا، الفاصل الزمني البالغ خمسة أشهر بين قبل نهائي دوري أبطال أسيا لهذا العام لمنطقة الشرق، والذي أقيم في مدينة سايتاما اليابانية خلال شهر أغسطس، والدور النهائي المكون من مباراتي ذهاب وإياب، المقرر في فبراير 2023، في حين تقام المراحل الإقصائية لمنطقة الغرب مباشرة قبل النهائي.

وفي الوقت الحالي، تطبق النافذة الثالثة للتسجيل، حسب تعليمات البطولة، على امتداد الأدوار الإقصائية، والتي تتضمن المنافسة من دور الـ16 وحتى النهائي، وهي تسمح للأندية باستبدال حراس المرمى فقط حال تعرضهم لإصابة تبعد فترة طويلة عن الملاعب أو مرضهم.

ونتيجة لذلك، صادقت لجنة المسابقات على إضافة نافذة تسجيل إضافية للفريق المتأهل إلى النهائي من منطقة الشرق في هذا العام (أوراوا ريد دايموندز) وذلك بشروط استثنائية قبل مباراتي الدور النهائي في شهر فبراير.

وصادقت اللجنة أيضا على قرارات مجموعة عمل ترخيص الأندية، الصادرة خلال اجتماعها الأخير الذي عقد بتاريخ 24 أغسطس 2022، وأبدت موافقتها على مشاركة نادي بروناي دي.بي.ام.ام في الدوري السنغافوري موسم 2023 وكأس سنغافورة، على أن يتم إحالة الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتجدر الإشارة إلى أن جميع قرارات اللجنة بحاجة للمصادقة من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كي تصبح سارية المفعول.