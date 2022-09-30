القيعي يفند شائعات شكوى كولر من أرضية "التتش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

رد عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي، على الاتهامات الموجهة لقطاع الناشئين بالنادي، موضحًا حقيقة الأنباء التي تتردد بشأن شكوى السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأحمر، من سوء أرضية ملعب "مختار التتش".

وقال القيعي، عبر قناة الأهلي، "إلى من يتساءلون أين قطاع الناشئين بالأهلي، هناك 17 لاعبًا في قائمة الفريق الحالية من قطاع الناشئين، منهم 11 لاعبًا تم تصعيدهم منذ الموسم الماضي، بخلاف المعارين، وهم لاعبين كبار، وسيعودون للفريق في وقت لاحق".

وعن الأنباء التي ترددت عن سوء أرضية ملعب تدريب الفريق، رد القيعي "كل ما قيل عن سوء أرضية ملعب مختار التتش عارٍ تمامًا من الصحة، الإعلام يفسر الأمور بمنطقه الخاص".

وأوضح "كولر لم يشتكِ من أرضية الملعب، وقرر خوض المباريات الودية على ملعب "السلام" كي يتعود عليه قبل خوض المباريات الرسمية".

وخاض الأهلي مبارياته الودية الثلاث استعدادًا للموسم الجديد ضد بتروجيت وأسوان وطلائع الجيش على ملعب "الأهلي وي السلام".

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.