المصري يعلن خبرًا سارًا لجماهيره بخصوص الصفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن النادي المصري انتهاء أزمة القيد التي واجهت النادي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن النادي بدأ إجراءات قيد الصفقات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعتبر المصري من بين الأندية النشيطة في سوق الانتقالات، حيث أبرم 10 صفقات جديدة حتى الآن.

وقال ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، "كانت هناك مشكلة في القيد، بسبب رسوم قديمة للمحكمة الدولية قيمتها 27 ألف فرانك سويسري، وكذلك غرامة تأخير 25 ألفًا، لكننا حولنا المبلغ المطلوب، وأنهينا المشكلة، وبدأنا في قيد الصفقات الجديدة".

وأضاف "كامل أبوعلي دفع من جيبه الخاص مبلغًا لحل أزمة قديمة مع الوداد البيضاوي حتى قبل أن يتسلم مهمته كرئيس للنادي".

وتابع "بخصوص معين الشعباني مدرب الفريق السابق، فنحن على تواصل معه بخصوص مشكلة مستحقاته، ومازلنا في مرحلة المفاوضات، لكن ذلك لن يؤثر على قيد الصفقات الجديدة".