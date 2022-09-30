أبرزها بايرن ميونخ وإنتر ميلان والكلاسيكو.. مواجهات منتظرة لـ برشلونة في شهر أكتوبر

الشارقة - اميمة ياسر -

يعود فريق برشلونة الإسباني لاستكمال مبارياته في منافسات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي، حيث يستعد الفريق الكتالوني لمواجهات قوية ومثيرة خلال شهر أكتوبر.

ويحتل برشلونة وصافة الدوري الإسباني بـ16 نقطة خلف غريمه المتصدر ريال مدريد.

وفي مجموعته بدوري أبطال أوروبا، يحتل برشلونة المركز الثاني بـ 3 نقاط، خلف بايرن ميونخ الألماني المتصدر بـ 6 نقاط، ويأتي إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثالث بـ 3 نقاط، فيما يتذيل فيكتوريا بلزن المجموعة بلا نقاط.

وينتظر فريق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مواجهات ساخنة في هذا الشهر، أبرزها بايرن ميونخ وإنتر ميلان، وصدام الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وفيما يلي مواعيد مباريات برشلونة خلال شهر أكتوبر

السبت 1 أكتوبر: ريال مايوركا وبرشلونة، بمنافسات الليجا، وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

الثلاثاء 4 أكتوبر: برشلونة وإنتر ميلان، الجولة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، على ملعب جوزيبي مياتزا، وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

الأحد 9 أكتوبر: برشلونة وسيلتا فيجو، بمنافسات الليجا، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

الأربعاء 12 أكتوبر: برشلونة وإنتر ميلان، الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

الأحد 16 أكتوبر: ريال مدريد وبرشلونة، بمنافسات الليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو" وتنطلق في تمام الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع بتوقيت السعودية.

الخميس 20 أكتوبر: برشلونة وفياريال بمنافسات الليجا، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

الأحد 23 أكتوبر: برشلونة وأتلتيك بلباو بمنافسات الليجا، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

الأربعاء 26 أكتوبر: برشلونة وبايرن ميونخ، الجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

الأحد 30 أكتوبر: برشلونة وفالنسيا، بمنافسات الليجا، على ملعب "ميستايا"، ولم يحدد موعد انطلاق المباراة بعد.