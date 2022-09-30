شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضع برنامجا خاصا للاعبين الدوليين فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادى الزمالك، برنامجا خاصا للاعبين الدوليين بعد عودتهم من المشاركة مع منتخباتهم الوطنية في فترة التوقف الدولى التي انتهت مساء الثلاثاء.

وعاد إمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو وعمر جابر ومحمود حمدى الونش وأحمد فتوح ومحمد صبحى، بالإضافة إلى الثنائى سيف الجزيرى وحمزة المثلوثى العائدان من منتخب تونس، لتدريبات الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد.

ويهدف فيريرا من هذا البرنامج إلى منحهم الراحة والحمل التدريبي الذى لا يؤثر عليهم ولا يتسبب في إصابتهم بالإجهاد بعد المشاركة الدولية، من أجل إعدادهم بشكل جيد استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندى فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

وطلب فيريرا من جهازه المعاون تقريرا مفصلا عن اللاعبين الدوليين وماذا قدموا خلال المباريات الدولية التى لعبت فى هذه الفترة ومشاركة كل لاعب ومساهماته وتقييم لمستواه خلال هذه الفترة.

ونجح فريق الزمالك في الصعود لدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيليكت بطل تشاد بهدفين نظيفين في لقاء العودة الذى أقيم بينهما بإستاد القاهرة، ليصعد الفريق الأبيض لسابق فوزه في لقاء الذهاب بنفس النتيجة ليكون فوز الأبيض 0/4 إجمالى نتيجة المباراتين.

وضرب الزمالك موعدًا مع فلامبو البوروندى المتأهل لدور الـ32 من بطولة دورى الأبطال، بعدما نجح الفريق البوروندى فى التأهل لهذا الدور على حساب فريق الاتحاد الليبي، حيث انتهت مباراة الذهاب فى تنزانيا بفوز فلامبو بهدف دون رد، وفى مباراة العودة فاز الفريق الليبى بنتيجة 2 / 1، ليتأهل الفريق البوروندى بمجموع المباراتين.

وتقام مباراة ذهاب دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا 9 أكتوبر المقبل فى تنزانيا نظرًا لعدم اعتماد ملاعب بوروندي لدى الاتحاد الأفريقي، على أن تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر على استاد القاهرة الدولى.

وتقابل الزمالك مع أندية بوروندي فى 6 لقاءات، فاز فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.