شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عروض إعارة محمد نصير قبل نهاية الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادي الأهلي ملف إعارة محمد نصير لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اهتمام أكثر نادي بالتعاقد مع لاعب الأهلي الشاب في الميركاتو الصيفي أبرزها ناديي الداخلية وحرس الحدود، وإن كان الأول هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب في الموسم المقبل، وقد يتم حسم الصفقة خلال الساعات القادمة.

جدير بالذكر أن الأهلي وافق على انتقال أكثر من لاعب إلى صفوف الداخلية مثل ميدو حسام ووليد مصطفى ومصطفى فوزي على سبيل الإعارة لمدة موسم، من أجل الحصول على فرصة المشاركة خارج الأهلي في ظل صعوبة مشاركتهم مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد بسبب التخمة العددية في غالبية مراكز الأهلي.

و تدور اتصالات مكثفة في الآونة الأخيرة بين الاهلى والسفارة المصرية في تونس لإنهاء كافة إجراءات سفر البعثة وإقامتها، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق في مهمته بمستهل مشواره في البطولة.

وقرر مجلس الاهلى تكليف العامري فاروق، نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي تسافر إلى تونس لخوض مباراة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام يوم 9 أكتوبر القادم.

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح شقيقه الوداد المغربى في المباراة النهائية.