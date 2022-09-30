شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمدي يستمر فى حراسة مرمى فيوتشر أمام كالون بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على استمرار محمود حمدي في حراسة مرمى الفريق وذلك خلال اللقاء المرتقب أمام كالون السيراليوني بالكونفدرالية، في ظل غياب محمود عبد الرحيم جنش، الحارس الأساسي للفريق، بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من مجلس إدارة فيوتشر، بعد مشادته مع أحمد رفعت زميله بالفريق عقب نهاية مباراة فيوتشر وبول الأوغندي بالدور التمهيدي الأول بالكونفدرالية.

وقرر علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، أن يخوض الفريق تدريباته على فترتين قبل السفر إلى ليبيريا، فترة صباحية وأخرى مسائية، وذلك لزيادة اللياقة البدنية للاعبين، وتولى محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق، مسؤولية قيادة التدريبات في غياب علي ماهر للحصول على رخصة التدريب.

و يدرس مجلس إدارة نادي فيوتشر، توفير طائرة خاصة لسفر الفريق إلى ليبيريا، والمقرر له 5 أكتوبر المقبل، حيث يستعد فيوتشر لمواجهة فريق كالون السيراليوني، في اللقاء المقرر إقامته يوم 9 أكتوبر ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي لديه 3 عروض للسفر في الوقت الحالي يفاضل بينهم خاصة وأن الرحلة طويلة تستغرق 12 ساعة يتخللها ترانزيت.