شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش بمشاركة 8 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، والتي تستضيفها ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، هلال الفترة بين 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 8 لاعبين مصريين، حيث يخوض منافسات الرجال كل من: مروان الشوربجي، علي أبو العنين، يوسف سليمان، ومازن هشام.

بينما تشارك في منافسات السيدات كل من: سنا إبراهيم، زينة مقوي، هنا رمضان، وفريدة محمد.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش فى الأسبوع الجاري من شهر سبتمبر، وحافظ البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة وبطل العالم، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الرابع على التوالى، فيما جاء النيوزيلاندى بول كول فى المركز الثاني، كما حافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضى، وحسم علي فرج صراع القمة مع بول كول، بعدما تغلب عليه في نهائي بطولة مصر الدولية للاسكواش، ليتوج فرج بأول لفب بلاتينيوم في الموسم الجديد، وحافظ مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلي، على تواجده فى التصنيف الثالث، وتقدم البيروفي دييجو إلياس للمركز الرابع.

بينما تراجع الانجليزي محمد الشوربجي إلى المركز الخامس، واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وحافظ مازن هشام لاعب وادي دجلة على تواجده في المركز الثامن، وواصل مروان الشوربجي تواجده في المركز التاسع.

وفي تصنيف السيدات، تقدمت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة، لتحتل المركز الثاني عقب تتويجها مؤخرا ببطولة مصر الدولية للاسكواش، لتتراجع نور الشربيني لاعبة سبورتنج إلى المركز الثالث، وفي المركز الرابع جاءت الأمريكية أماندا صبحي، وتراجعت نور الطيب مركزا لتحتل التصنيف السادس، وتقدمت النيوزيلاندية جويل كينج إلى المركز الخامس، كما تراجعت روان العربي لاعبة وادي دجلة إلى المركز الثامن، وكذلك تراجعت سلمى هاني لاعبة بلاك بول إلى المركز العاشر.