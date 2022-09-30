شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..منتخب الشاطئية يواجه موزمبيق فى نصف نهائى بطولة كوسافا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية لكرة القدم، بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، نظيره الموزمبيقي في الثانية عشر ظهر اليوم الجمعة في نصف نهائي بطولة كوسافا الدولية المقامة بجنوب أفريقيا.

وفي حال فوز المنتخب الوطني للكرة الشاطئية سينتظر الفائز من السنغال وأوغندا في المباراة النهائية للبطولة، وهي المواجهة التي تقام اليوم الجمعة أيضا.

وتأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية بعدما حقق ثلاثة انتصارات كان الأول على حساب موريشيوس بنتيجة 6/3 في الجولة الأولى، ثم حقق فوزا مثيرًا أمام نظيره تنزانيا بنتيجة 4-3 في ثان مبارياته، قبل أن يحسم صدارة المجموعة بالفوز على منتخب أوغندا بسباعية مقابل هدفين ويضرب موعدا مع موزمبيق.

وتأتي مشاركة شاطئية الفراعنة في البطولة ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، في شهر أكتوبر المقبل.

وضم لطفي 14 لاعبًا لقائمة المنتخب المشاركة في البطولة، هم زيزو الصباح، إبراهيم حسن، محمد السيد، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، كريم شحاتة، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي، إسماعيل بهجت، الحسيني طه.