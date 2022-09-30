شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز لحسم صفقتين أجنبيتين قبل نهاية الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يجهز مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية لحسم أكثر من صفقة أجنبية، في ظل حاجة الفريق الأحمر لتدعيم الخط الهجومي بأكثر من صفقة بلاعبين أجانب سوبر، حيث يحتاج الأهلي للتعاقد مع ثنائي أجنبي أحدهما مهاجم والثاني جناح ، لتدعيم الخط الأمامي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، بناءا على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، والذي حدد اختياراته وفقا للمراكز التي تحتاج للدعم.

وفضل مارسيل كولر أن يتم التعاقد مع الصفقات الجديدة المتبقية عن طريقه، لاسيما وأن الصفقات الثلاث التي تم التعاقد والإعلان عنها وهي برونو سافيو ومصطفى سعد وشادي حسين لم يتم الاستعانة خلالها بالمدرب السويسري لأنه لم يكن قد تولى المسئولية الفنية وقتها، وطلب التأني في ملف الصفقات حتى يتم اختيار اللاعبين الجدد بمعرفته الشخصية.

ويتفاوض الأهلي مع جناح برازيلي ووصل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات، ولكن تتكتم الإدارة على هوية اللاعب لحين إنهاء كل الإجراءات اللازمة مع اللاعب وناديه، فيما يتفاوض مع مهاجم إفريقي من أجل قيده تحت السن، لاسيما وأن لائحة اتحاد الكرة تسمح للأهلي بالتعاقد مع لاعبين أجانب ويتم قيدهم تحت السن.

و تدور اتصالات مكثفة في الآونة الأخيرة بين الاهلى والسفارة المصرية في تونس لإنهاء كافة إجراءات سفر البعثة وإقامتها، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق في مهمته بمستهل مشواره في البطولة.

وقرر مجلس الاهلى تكليف العامري فاروق، نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي تسافر إلى تونس لخوض مباراة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام يوم 9 أكتوبر القادم.

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح شقيقه الوداد المغربى في المباراة النهائية.