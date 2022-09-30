شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر درع القائد العسكري "حنبعل" على قميص منتخب تونس يثير جدلا واسعا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أثار القميص الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم، الذي سيشارك به في مونديال قطر 2022، جدلا واسعا في تونس، حيث اختلف التونسيون بين من يشيد بتصميمه ومن ينتقد نحت درع القائد العسكري ”حنبعل“ على القميص.

”حنبعل“ هو قائد عسكري قرطاجي ينتمي إلى عائلة ”فينيقية“ عريقة، ويُنسب إليه اختراع العديد من التكتيكات الحربية في المعارك لا زالت معتمدة حتى اليوم.

وقال الإعلامي التونسي، نزيه كرشاوي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ”قميص منتخب تونس المونديالي.. التصميم الجديد يحمل صورة تحاكي درع القائد العسكري القرطاجي حنبعل قائد معركة كاناي الأسطورة.. كل الطرق تؤدي إلى الدوحة ”.

وجاء في تدوينة نشرها البرلماني التونسي السابق، طارق بوعزيز، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“ الترويج لزيت الزيتون التونسي ودرع حنبعل، هو سر اللون والنقوش في تصميم القميص الثالث الذي سيشارك به منتخب تونس لكرة القدم في مونديال قطر 2022 وفق الجامعة التونسية لكرة القدم.. أيضا انا يمكن أن اقرأه في سياق انتماء تونس الافريقي الذي نعتز به“.

وقال الناشط بالمجتمع المدني، بشير الطرابلسي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“ قميص المنتخب فيه صورة الآلهة مينيرفا في الديانة الرومانية نظيرة الآلهة أثينا في الديانة الإغريقية. يعني في تونس عدنا للوثنية ما قبل الجاهلية ونقبل كل الديانات إلا الإسلام هو محارب في تونس من كل اللائكيين حربا شعواء ويقع تشويه كل ما له صلة بالإسلام من أحزاب وشخصيات وأحداث وتاريخ وهوية إسلامية عربية”.

وأضاف بشير الطرابلسي في تدوينته“ لو وضع على قميص المنتخب شعار له علاقة بالإسلام لصارت مدنية الدولة مهددة والأقليات وحرية الضمير وحقوق الإنسان وستكون نهاية العالم ويوم القيامة غدا بسبب ذلك الشعار.. المسلمون صاروا غرباء في تونس وأقل من الأقليات هم أكثر من 90 %“.

وقال الناشط السياسي، مروان نصيب، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“ بكل صراحة القميص ممتاز.. ومن أفضل الأقمصة في كأس العالم، فكرة درع حنبعل على القميص ممتازة وطريقة نحتها جميلة مع الاحتفاظ باللون الأحمر والأبيض… شركة Kappa هذه المرة أنجزت تحفة فنية“.

وجاء في تدوينة نشرها الناشط السياسي، لسعد فرحات، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“ حسب جامعة وديع الجريء لكرة القدم (رئيس الجامعة) فان قميص المنتخب مستوحى من درع حنبعل … ربط اسم حنبعل بهذا المنتخب هو ظلم لحنبعل برقا العظيم الذي اجبر روما على الانحناء..“.

وأضاف لسعد فرحات في تدوينته ”حنبعل لم يعتمد يوما الدفاع بل كان مهاجما شرسا.. حنبعل كان على رأس قرطاج العظيمة التي حولو اسمها إلى تونس التي عاصمتها أيضا تونس !!! لا يفعلها الا الحمقى أو من اراد ان يمحي من ذاكرة البشرية إسم قرطاج … ”.

يذكر أن قرعة كأس العالم ”قطر 2022“ كانت قد أوقعت المنتخب التونسي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كل من منتخبات فرنسا (حامل اللقب) والدنمارك وأستراليا.

وبات تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه ليعادل السعودية التي تأهلت هي الأخرى لنفس العدد من البطولات.

وسبق لمنتخب تونس المشاركة في كأس العالم بدءًا من نسخة 1978 بالأرجنتين و1998 بفرنسا و2002 باليابان و2006 بألمانيا، ثم في آخر نسخة من المونديال سنة 2018 في روسيا.