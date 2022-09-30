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محمود علاء يبحث عن عرض خارجى للرحيل..والزمالك يترقب

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القاهرة - سامية سيد - يبحث محمود علاء مدافع نادى الزمالك، عن عرض خارجى للانتقال إليه فى الفترة الحالية، رغم امتلاك المدافع الدولى للعديد من العروض المحلية داخل مصر، إلا أنه مازال لديه الامل فى الانتقال خارج مصر.

ويتواجد محمود علاء حاليا فى الأراضى لأداء مناسك العمرة فى ظل الإجازة التى حصل عليها من البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق، بعد خروجه من حساباته فى الفترة الأخيرة.

ويسعى محمود علاء إلى الانتقال إلى فريق يشارك فيه بشكل أساسى بعدما أصبح أثيرا لدكة البدلاء فى الفترة الأخيرة مع الزمالك فى ظل تألق حسام عبد المجيد ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى.

وكان محمود علاء قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى شباب أهلى دبي الاماراتى، إلا أن المفاوضات لم تسير بالشكل الصحيح لتتعثر الصفقة.

فى الوقت الذى يوجد اتجاه داخل نادى الزمالك فى الإبقاء على محمود علاء داخل القلعة البيضاء، نظرا لما قدمه خلال الفترة الماضية للفريق الأبيض، حيث يعد من أفضل المدافعين فى مصر كما أنه الهداف التاريخى لمدافعى الزمالك على مر التاريخ.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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