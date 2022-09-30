شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يبحث عن عرض خارجى للرحيل..والزمالك يترقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث محمود علاء مدافع نادى الزمالك، عن عرض خارجى للانتقال إليه فى الفترة الحالية، رغم امتلاك المدافع الدولى للعديد من العروض المحلية داخل مصر، إلا أنه مازال لديه الامل فى الانتقال خارج مصر.

ويتواجد محمود علاء حاليا فى الأراضى السعودية لأداء مناسك العمرة فى ظل الإجازة التى حصل عليها من البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق، بعد خروجه من حساباته فى الفترة الأخيرة.

ويسعى محمود علاء إلى الانتقال إلى فريق يشارك فيه بشكل أساسى بعدما أصبح أثيرا لدكة البدلاء فى الفترة الأخيرة مع الزمالك فى ظل تألق حسام عبد المجيد ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى.

وكان محمود علاء قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى شباب أهلى دبي الاماراتى، إلا أن المفاوضات لم تسير بالشكل الصحيح لتتعثر الصفقة.

فى الوقت الذى يوجد اتجاه داخل نادى الزمالك فى الإبقاء على محمود علاء داخل القلعة البيضاء، نظرا لما قدمه خلال الفترة الماضية للفريق الأبيض، حيث يعد من أفضل المدافعين فى مصر كما أنه الهداف التاريخى لمدافعى الزمالك على مر التاريخ.