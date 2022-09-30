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مؤمن زكريا يوجه رسالة للجماهير.. ويكشف سر احتفاله

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محمد اسماعيل - القاهرة - ناشد مؤمن زكريا، لاعب الأهلي والزمالك السابق، مشجعي كرة القدم بالتوقف عن القيام التعصب والممارسات السلبية بالهجوم على لاعبي الفرق المنافسة.

وقال مؤمن زكريا في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "لاعب كرة القدم هو بشر في النهاية وله عائلة ومعارف ولا يحب سماع الإهانات والأمور السلبية من المشجعين، لذا أتمنى من الجمهور الابتعاد عن التعصب والاكتفاء بالتشجيع".

وأضاف: "طريقة احتفالي الهدف منها عدم الاستماع إلى العبارات التي تشجع على التعصب".

وأتم: "بعد مباراة وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي نهاية الموسم الماضي احتفل جمهور الليفر بفوز فريقه ولم يقم مشجعو البلوز بأي تجاوزات بعد خسارة الفريق اللندني".

وكان مؤمن زكريا حضر مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي بناء على دعوة محمد صلاح نجم "الليفر"، كما شارك في احتفالات "الريدز" في غرفة الملابس بعد المباراة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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