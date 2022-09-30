شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك يواجه سبورتنج فى معسكر الإسكندرية استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بنادى الزمالك، اليوم الخميس مع سبورتنج ودياً خلال المعسكر الذى يقيمه الفريق بالإسكندرية والذى انطلق الاثنين الماضى ، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وتعاقد الفريق مع عدد من اللاعبين المتميزين هم؛ "وليد عبدالجواد من الجزيرة، وخالد عبدالناصر من طنطا، وعبد الرحمن سعد من الغرافة القطري، والأمريكي تيريل تو هولواي".

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن مجموعات بطولة الدورى والفرق المشاركة فى منافسات بطولة دورى سيدات السلة الذي ينطلق يوم 8 أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 فريقا، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق.

المجموعة الأولى تضم فرق سبورتنج وسموحة والاتحاد والصيد، وتضم الثانية الاهلى والشمس و مدينة نصر والبنك الأهلى، وجاء فى المجموعة الثالثة هليوبوليس والطيران والزهور و 6 أكتوبر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة الجزيرة مصر للتأمين والزمالك وجزيرة الورد.