شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد منطاش: جائزة الأولمبياد الخاص تتويج للرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور أحمد منطاش، نائب رئيس نادى فرسان الإرادة للمعاقين، عن الجهود والإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس من أجل ذوى الإعاقة.

وقال منطاش لـ"الخليج 365": "إن تتويج الرئيس السيسى بجائزة الأولمبياد الخاص تكليلا لجهوده بداية من تضمين حقوقنا فى الدستور حتى لا ينتزعها أحد منا، وانتهاء بإصدار قانون لنا يحفظ حقوقنا وهو القانون رقم 10 لسنة 2018".

وواصل منطاش: "هذه ليست النهاية، فرعايتنا نحن ذوى الإعاقة اجتماعياً وفنياً وثقافياً ورياضياً له شواهده التى لا تنتهى من بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، التى تعتبر كبطاقة إثبات الإعاقة وتفعيل نسبة الـ 5% من العمالة من ذوى الإعاقة فى كافة المؤسسات كانت نقطة فارقة لكثير منا فى ممارسة حياته بشكل طبيعي".

وتابع: "الرئيس هو من آمن بنا وبقدراتنا وبأننا طاقة لا إعاقة، فوقف بجانبنا بل وخصص يوماً كاملاً من كل عام يقضيه بجانبنا فى مهرجان قادرون باختلاف، ويحرص دائماً على وجودنا معه ووجوده معنا ودائماً ما يعمل على دعمنا، آمن الرئيس بقضيتنا ودعمها فكان تتويج فخامته بوسام الأولمبياد الخاص، ذلك الوسام الرفيع الذى لا يناله ولا يتوج به إلا الرؤساء والملوك أصحاب الإنجازات الحقيقية فى مجال ذوى الإعاقة".