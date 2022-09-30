شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب منتخب الشباب: المدربون يطلقون علىّ "بدر بانون" بسبب هدوئى.. وأتمنى أكون زى فان دايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عابدين، لاعب النادى الأهلى ومنتخب الشباب، أن مدربيه فى النادى الأهلى يطلقون عليه اسم "بدر بانون" نسبة إلى المغربى بدر بانون لاعب الأهلى السابق، وذلك بسبب هدوئه وشخصيته فى الملعب.

وقال عابدين فى تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "معسكرات المنتخب أثرت فى شخصيتى وطريقة لعبى، لعبت مباريات كثيرة مع الأهلى واكتسبت خبرات ولكن مع المنتخب الأمر مختلف، أتابع الكرة فى أوروبا أكثر من مصر، وأتمنى يكون لدى شخصية مثل فان دايك، أحاول أكون مثله".

وأضاف: "الهدوء يساعدنى كثيراً فى المباريات، والتحكم فى ريتم المباراة، وأحياناً يتسبب فى وقوعى بأخطاء ولكنى أتداركها سريعاً، معظم كباتن الأهلى كانوا بيسمونى بدر نسبة إلى بدر بانون بسبب شخصيتى وهدوئي".

واختتم: "بطولة كأس العرب كانت مهمة بالنسبة لنا، لأنها تسلط الأنظار عليك داخل مصر أولاً وخارجها، وهذا طريقنا للاحتراف، وأتمنى الحصول على فرصة للاحتراف".