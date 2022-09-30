شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبة: هدفنا صناعة جيل على مستوى طموح الكرة المصرية.. ومنتخب الشباب مُبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد وهبة، المدير الفني لمنتخب الناشئين، عن هدف الجهاز الفني للفراعنة الصغار خلال الفترة المقبلة. وقال وهبة في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "هدفنا تحضير جيل جديد لمصر على مستوى الطموح، ونسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق ذلك، خلال السنة الماضية حرصنا على اختيار اللاعبين، ومنتخب الناشئين مبشر ويجب الصبر عليه".

وأضاف: "حققنا الفوز على الإمارات في بداية تكوين المنتخب، وجماهير الزمالك ساندتنا بشكل كبير وأوجه إليها الشكر، الفوز ببطولة شمال أفريقيا في مارس كانت بداية رائعة للمنتخب، هذا الجيل من اللاعبين يتميز بالإلتزام وتنفيذ التعليمات".

وواصل: "أتمنى أن يحتك أولئك اللاعبين بمدارس مختلفة ليصدقوا أنهم قادرون على مواجهة أي منتخب، محمد صلاح ضرب مثلاً في قوة شخصيته وطموحه، وهؤلاء اللاعبين مصدقين نفسهم أن يصبحوا مثل محمد صلاح".

واختتم: "استفدنا من الخسارة أمام المغرب في كأس العرب، اللاعبون رفضوا النزول لتناول الطعام بعد المباراة، ورغم حزني، شعرت بالسعادة لتصرفهم وتحملهم المسئولية، الدرس كان قاسياً وهذا جيد لأننا لن ننساه، والثقة الزائدة كانت سبب الهزيمة".