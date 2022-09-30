شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعير محمد عطوة من الجونة فى صفقة تبادلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي أسوان في ضم مع محمد عطوة، لاعب الجونة، لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعدادًا للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.
وانضم لاعب الجونة محمد عطوة لفريق أسوان على سبيل الإعارة في مقابل انضمام محمد بكري، لاعب زهرة الجنوب، إلى صفوف نادي الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وحقق فريق أسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز الفوز على نادي المنيا، بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن استعدادات الفريق الجنوبي للموسم الجديد.
وأحرز الهدف الأول لأسوان المهاجم الجابوني ماليك ايفونا خلال شوط المباراة الاول، فيما احرز هدف زهرة الجنوب الثاني الظهير الأيسر علي فتحي خلال شوط المباراة الثاني.
ونجح مجلس إدارة أسوان، برئاسة المستشار الشافعى صالح، فى التعاقد مع ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب وفريق بتروجت لتولى القيادة الفنية لممثل الصعيد فى الموسم المقبل بدورى الأضواء.
ويسعى مجلس إدارة أسوان لتحقيق طموحات جماهيره والوصول لأبعد نقطة فى المسابقة وتحقيق الانتصارات مع ياسين الذى يملك خبرات كبيرة فى مجال التدريب.