شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعير محمد عطوة من الجونة فى صفقة تبادلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي أسوان في ضم مع محمد عطوة، لاعب الجونة، لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعدادًا للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وانضم لاعب الجونة محمد عطوة لفريق أسوان على سبيل الإعارة في مقابل انضمام محمد بكري، لاعب زهرة الجنوب، إلى صفوف نادي الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة.