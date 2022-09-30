دجلة لمصراوي: الزمالك يفاوضنا لضم يوسف حسن مهاجم الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

كشف محمد عبدالواحد، المدرب العام لفريق وادي دجلة، عن وجود مفاوضات من قبل مسؤولي الزمالك لضم مهاجم الفريق يوسف حسن.

وقال عبدالواحد، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس:"الزمالك تحدث معنا بخصوص ضم يوسف حسن وبالفعل هناك تفاوض خلال الفترة الجارية".

وأعلن الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية التعاقد مع كل من: زكريا الوردي، إبراهيما نداي، عمر جابر، ومصطفى الزناري، نبيل عماد "دونجا" بجانب عودة حارس المرمى محمد صبحي بعد انتهاء فترة إعارته لصالح فاركو.

وكان وادي دجلة قد ضم اللاعب صاحب الـ 19 عامًا من صفوف المقاولون في أكتوبر الماضي قادمًا من صفوف المقاولون العرب.

وينشط دجلة في الموسم المقبل 2022/2023 في دوري الدرجة الأولى للموسم الثاني على التوالي بعد هبوطه من الدوري الممتاز.