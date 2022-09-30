مرتضى منصور: لا أعلم سر الاعتراض على أيمن عبدالعزيز.. وإمام لم يعيّنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

قال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إنه لا يعلم سر اعتراض البعض على تعيين أيمن عبدالعزيز، لاعب الفريق الأبيض السابق، مدربًا في الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق تعيين أيمن عبدالعزيز مدربًا في الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وقاد فيتوريا وعبدالعزيز منتخب مصر للفوز على النيجر وليبيريا في تجربتين وديتين.

وصرح منصور لقناة ناديه اليوم الخميس "لا أعلم سر الاعتراض على تعيين أيمن عبدالعزيز مدربًا في الجهاز الفني لمنتخب مصر، لماذا لم يعترض أحد على تعيين محمد شوقي أو عصام الحضري أو سيد معوض؟".

وأضاف "حازم إمام ليس من عيّن أيمن عبدالعزيز في جهاز المنتخب، وإنما موهبة عبدالعزيز هي ما أجبرت اتحاد الكرة على تعيينه".

وتابع رئيس الزمالك "كنت مقتنعًا بموهبة أيمن عبدالعزيز في التدريب، وأصريت على أن يصبح مدربًا".