10 أرقام قياسية قد يكسرها هالاند هذا الموسم.. أهمها يملكه محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

حقق النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أرقامًا قياسية عدة بانطلاقته المميزة هذا الموسم، إلا أن لديه فرصة كبيرة لتحطيم أرقام أخرى فيما تبقى من الموسم.

وانتقل هالاند إلى مانشستر سيتي قادمًا من بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 51 مليون جنيه إسترليني.

وأحرز هالاند 11 هدفًا في أول 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، كما سجل 14 هدفًا بقميص الفريق السماوي بكل البطولات.

أول 9 أهداف لهالاند جاءت في مبارياته الخمس الأولى بالدوري الإنجليزي، ليصبح أكثر لاعب تهديفًا في شهر أغسطس عبر تاريخ المسابقة.

كما أن صاحب الـ22 عامًا بات أول لاعب يسجل أهدافًا في أول 4 مباريات خارج أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كذلك هو أول لاعب يسجل في مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا مع 3 أندية مختلفة، سالزبورج، بروسيا دورتموند، ومانشستر سيتي.

ويستعد هالاند لخوض أول ديربي مع مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي نستعرض 10 أرقام قياسية قد يكسرها هالاند هذا الموسم، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من البريميرليج (38 جولة)

في حال واصل هالاند نفس معدله التهديفي الحالي، فإنه سيكسر الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بشكله الحالي (38 جولة).

ويحمل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الرقم القياسي حاليًا بعدما أحرز 32 هدفًا في موسم 2017-2018.

ويحتاج هالاند 22 هدفًا في 31 مباراة مقبلة لكسر رقم صلاح.

أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من البريميرليج (42 جولة)

كذلك فإن معدل هالاند التهديفي الحالي يسمح له بكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من المسابقة بشكلها القديم، حيث كانت تقام بـ42 جولة، وليس كما هو الحال الآن.

ويحمل أندي كول موسم 1993-1994، وألان شيرر موسم 1994-1995 الرقم القياسي بـ34 هدفًا.

ويحتاج هالاند 24 هدفًا في 31 مباراة مقبلة لكسر هذا الرقم.

أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد على مستوى الدوريات الكبرى

في 2011-2012 سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة وقتها، رقمًا قياسيًا جديدًا بتسجيله 50 هدفًا في الدوري الإسباني، كأكثر عدد من الأهداف في موسم واحد، على مستوى الدوريات الخمس الكبرى.

لكن هالاند لديه الفرصة لتحطيم هذا الرقم الأسطوري، إذا واصل بنفس معدله التهديفي الحالي.

الفوز بجائزة هداف البريميرليج بمعدل هدف في كل مباراة

لم يتمكن أي لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" من الفوز بجائزة هداف المسابقة بمعدل هدف أو أكثر في كل مباراة.

هاري كين نجم توتنهام هوتسبير كان أقرب اللاعبين لتحقيق هذا الإنجاز، عندما أحرز 29 هدفًا بعد خوض 30 مباراة في موسم 2016-2027.

ويمكن لهالاند أن يصل إلى الهدف رقم 60 في الموسم الجاري، وفقًا لمعدله التهديفي الحالي.

هداف مانشستر سيتي في موسم واحد من كل البطولات

يحمل تومي جونسون الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف مع مانشستر سيتي في كل البطولات خلال موسم واحد.

جونسون أحرز 38 هدفًا في موسم 1928-1929، لكن هالاند قد يكسر هذا الرقم بعد مرور نحو 100 عام.

الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا

كذلك قد يكسر هالاند الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، والذي يحمله كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، عندما أحرز 17 هدفًا موسم 2013-2014.

هالاند سجل 3 أهداف في أول مباراتين له هذا الموسم، ويتبقى له 15 هدفًا لتحطيم رقم رونالدو الأسطوري.

ويحتاج هالاند لبقاء مانشستر سيتي في المنافسة حتى الدور النهائي، كي تكون فرصته أكبر في كسر الرقم.

أكبر عدد من الأهداف في شهر واحد بالبريميرليج

أكبر عدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي خلال شهر واحد يمكله لويس سواريز، مهاجم ليفربول السابق، عندما أحرز 10 أهداف في ديسمبر 2013.

هالاند كان قريبًا من معادلة الرقم عندما أحرز 9 أهداف في أغسطس الماضي، لكن المهاجم النرويجي يملك فرصة لتحطيم الرقم خلال الشهور المقبلة.

التسجيل في أكبر عدد من المباريات المتتالية بالبريميرليج

يملك جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، رقمًا قياسيًا مميزًا بالتسجيل في 11 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الاستثنائي 2015-2016، الذي شهد تتويج الثعالب بلقب المسابقة.

هالاند الآن يملك فرصة لتحطيم هذا الرقم، إذ سجل في 5 مباريات متتالية حتى الآن.

أكبر عدد من "الهاتريك" في موسم واحد بالبريميرليج

ألان شيرر أحرز بقميص بلاكبيرن في موسم 1995-1996 "هاتريك" 5 مرات، ولم يتمكن أحد من كسر هذا الرقم منذ ذلك الحين.

هالاند سجل هاتريك مرتين في أول 7 مباريات، وبالتالي لديه الفرصة لمعادلة أو تحطيم هذا الرقم خلال ما تبقى من الموسم الجاري.

أقل عدد من المباريات لتسجيل 30 أو 35 هدفًا في دوري الأبطال

احتاج رود فان نيستلروي، مهاجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، لـ34 مباراة في دوري أبطال أوروبا كي يسجل 30 هدفًا، و42 مباراة ليصل إلى 35 هدفًا، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذين الرقمين.

هالاند الآن يملك 26 هدفًا في 21 مباراة، ويبقى مرشحًا للوصول إما لـ30 هدفًا أو 35 هدفًا في عدد مباريات أقل من النجم الهولندي المعتزل.