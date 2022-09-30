قضية كوكايين ومعاناة في فرنسا.. أزمات تطارد يوسف بلايلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كتب الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الخميس، نهاية مشواره مع بريست الفرنسي مبكرًا بعدما أعلن النادي إنهاء التعاقد مع اللاعب بالتراضي.

وانتقل بلايلي إلى صفوب بريست في فترة انتقالات يناير الماضية قبل أن يقرر النادي إنهاء عقد اللاعب والذي كان ممتدًا حتى 30 يونيو 2023.

ولعب الجناح الجزائري مع بريست 19 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

ورغم أن بلايلي من أفضل المواهب العربية في كرة القدم لما يمتلكه من قدرات ومهارات إلا أنه عانى كثيرًا من أزمات بسبب عدم التزامه في كثير من الأحيان وكان مثيرًا للجدل في أحيان آخرى.

المعاناة في بريست

ويبدو أن يوسف بلايلي لم يشعر بالراحة في صفوف بريست مثلما ذكر النادي في بيانه، ويرجع ذلك إلى أنه كان بعيدًا عن عائلته المُقيمة في الجزائر.

ومر بلايلي بظروف عديدة في بريست ولعل أبرزها واقعة اللاعب المعروفة والخاصة بتسببه في أضرار كبيرة بالمنزل الذي قام النادي باستئجاره له للإقامة به.

ووفقًا للتقارير الإعلامية فإن بلايلي تسبب في أزمة كبيرة بعدما اشتكى مالك المنزل الذي كان يسكن فيه، من حالته المدمرة والتي تحتاج لإصلاحات تصل إلى 35 ألف يورو.

وتسبب النجم الجزائري في حدوث تلافيات وأضرار داخل المنزل، كما أن الأرضية عانت من الرطوبة وغيرها من الأمور الآخرى.

ويٌقال أن علاقة بلايلي بمدرب بريست كانت متوترة في فترة سابقة بسبب مشاركة اللاعب في المباريات لعدد من الدقائق، وكثيرا لا يُكمل المباراة لنهايتها.

العنصرية في فرنسا

وتعرض بلايلي لهتافات عنصرية من بعض جماهير فريقه خلال مواجهة ستاد ريمس بالجولة الـ25 الدوري الفرنسي بالموسم الماضي.

وأصدر وقتها الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا لدعم يوسف بلايلي، قال فيه: "الاتحاد الجزائري يقدم دعمه الثابت للاعب الخضر يوسف بلايلي بعد تعرضه لهتافات عنصرية خلال المباراة التي جمعت ناديه برست بفريق ستاد ريمس ضمن بطولة الدرجة الأولى الفرنسية".

وأَضاف: "كما تدين الفاف (الاتحاد الجزائري لكرة القدم) وبشدة هذا التصرف الهمجي المتخلف الصادر من قبل الجماهير والذي يتعارض مع اللعب النظيف".

الإيقاف بسبب الكوكايين

ربما تعرض يوسف بلايلي لأكبر هزة في مسيرته الكروية عندما ثُبت تعاطيه لمادة الكوكايين المحظورة أثناء تواجده في صفوف اتحاد العاصمة الجزائري.

وتعرض اللاعب للإيقاف لمدة 4 سنوات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل أن تقلص المحكمة الرياضية (كاس) عقوبة الإيقاف إلى عامين فقط.

واضطر نادي اتحاد العاصمة لفسخ تعاقده مع يوسف بلايلي بعد عقوبة تناوله للكوكايين والتي أدت إلى غيابه عن الملاعب.

وبعد أن انتهت العقوبة عام 2017، لعب بلايلي في صفوف أنجيه الفرنسي والذي يرأسه الجزائري الفرنسي سعيد شعبان، ولكنه لم يستمر سوى 3 أشهر قبل أن يعود مرة آخرى للترجي التونسي.

أزمة في أهلي جدة

في السعودية أيضا، أثار يوسف بلايلي جدلًا واسعًا عندما لعب لصفوف أهلي جدة في انتقالات الصيف لعام 2019 قادما من الترجي.

ودارت أزمة بين الأهلي السعودي ويوسف بلايلي أثناء جائحة كورونا والتي أدت إلى قيام اللاعب برفع قضية لفسخ التعاقد من طرف واحد لعدم حصوله على رواتبه.

ومن جانبها، رفعت إدارة أهلي جدة قضية للفيفا ضد اللاعب تشكو خلالها أن اللاعب لا ينتظم مع الفريق نتيجة تواجده خارج البلاد، وهو ما برره وكيل اللاعب بصعوبة السفر والتنقل بسبب ظروف كورونا.

في النهاية اتفق الطرفان على إسقاط جميع القضايا مقابل تسوية وفسخ التعاقد بالتراضي بينهما.

فسخ عقد مع نادي قطر

في شهر نوفمبر لعام 2020، شد بلايلي الرحال إلى نادي قطر القطري ولكنه رحل في ديسمبر 2021.

أثار فسخ التعاقد مع بلايلي جدلًا واسعًا وربطه البعض باحتفاله المبالغ فيه بهدفه مع الجزائر أمام المنتخب القطري في دور نصف نهائي كأس العرب 2021.

وجاء بيان نادي قطر كالتالي: "اتفقت إدارة نادي قطر مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي على فسخ العقد بالتراضي، وجاء فسخ العقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم"

ووفقًا لتصريحات والده ووكيله عبدالحفيظ بلايلي في ذلك الوقت أن اللاعب كان يخطط للانتقال لنادٍ أوروبي قبل بطولة أمم إفريقيا الماضية.

مفاوضات الأهلي مع بلايلي

وارتبط اسم يوسف بلايلي كثيرًا بالانتقال إلى صفوف الأهلي أثناء تواجده في أهلي جدة السعودي في عام 2020.

وخرج والد اللاعب وكشف لأول مرة عن مفاوضات الأهلي مع نجله، قائلًا: "الأهلي المصري يفاوضنا كثيرا من أجل بلايلي، هو لديه رغبة كبيرة في ضم اللاعب".

وكانت المفاوضات المادية هي التي وقفت أمام انتقال بلايلي إلى الأهلي بسبب الاختلاف على هذا الأمر بين الطرفين.

أرقام يوسف بلايلي مع الأندية

مولودية وهران.. 45 مباراة، 14 هدف، 7 تمريرات حاسمة

اتحاد العاصمة.. 39 مباراة، 12 هدف، 11 تمريرة حاسمة

الترجي.. 104 مباراة، 21 هدف، 37 تمريرة حاسمة

أهلي جدة.. 18 مباراة، 5 أهداف، 3 تمريرات حاسمة

نادي قطر.. 24 مباراة، 17 هدف، صنع 3 أسيست

بريست الفرنسي.. 19 مباراة، 3 أهداف، 4 تمريرات حاسمة