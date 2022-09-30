الامارات | «تايكواندو الشارقة» يدخل أجواء بطولة ألبانيا المفتوحة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر اليوم عبر مطار دبي الدولي، بعثة فريق التايكواندو بنادي الشارقة، متوجهة صوب العاصمة الألبانية تيرانا، وذلك للمشاركة في بطولة ألبانيا الدولية المفتوحة المصنفة G2. وتقام منافسات البطولة من 1-2 أكتوبر المقبل، على قاعة حديقة تيرانا الأولمبية، وهي إحدى بطولات الاتحاد الدولي للعبة ضمن روزمانة الموسم الرياضي 2022-2023.

وتضم بعثة فريق الشارقة ثمانية لاعبين، بالإضافة للمدير الفني للفريق الكابتن عبدالله حاتم والإداري راشد رمضان. ويأمل الفريق تكرار إنجاز 2019، عندما نال سبع ميداليات ملونة منها ثلاث ميداليات ذهبية، وهي أفضل نتيجة يحققها الفريق في مشاركاته الخارجية.