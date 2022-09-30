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الامارات | شاكيل أونيل: مباريات NBA بأبوظبي مصدر إلهام للجماهير

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أسطورة كرة السلة الأميركية شاكيل أونيل، الفائز بالدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة أربع مرات، أن إقامة «مباراتين تمهيديتين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA، في أبوظبي ستكون مصدر إلهام للجماهير». ويقام الحدث بين السادس والثامن من أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، وتجمع بين فريقي أتلانتا هوكس وحامل لقب بطولة 2021 ميلووكي باكس.

وأعرب أونيل، السفير الرسمي للحدث، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعاليات. وقال في تصريح صحافي:

«يشكل لقاء نجوم الفريقين ومتابعتهم مباشرة مصدراً لإلهام وحماس الجمهور في أبوظبي والمنطقة، وما لا شك فيه أن هذه المباريات ستدعم تطور كرة السلة في دولة الإمارات».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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