شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 29 /9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 29 /9 / 2022، حيث شهدت القلعة البيضاء العديد من الأخبار الهامة منها، الزمالك يجهز حسام عبد المجيد لمواجهة فلامبو البوروندى بأفريقيا.

فيريرا يمنح 6 لاعبين راحة من مران الزمالك قبل مواجهة فلامبو البورندي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، عدم مشاركة اللاعبين الدوليين، سواء الذين تواجدوا مع منتخبي مصر أو تونس خلال فترة الأجندة الدولية الأخيرة. فيريرا يُقسّم مران الزمالك على مراحل ويمنح اللاعبين برنامجًا تأهيليًا وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، عقب العودة لاستئناف التدريبات الجماعية بعد الحصول على راحة لمدة 3 أيام.

الزمالك يجهز حسام عبد المجيد لمواجهة فلامبو البوروندى بأفريقيا

اقترب حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك، من المشاركة في تدريبات الفريق بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندى في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

فيريرا يعقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران الزمالك لوضع خطة الموسم

يعقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران اليوم الخميس، للاستعداد للموسم الجديد، ومواجهة فلامبو بطل بوروندي في دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

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