شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يساند أجايى بعد إصابته بكسر فى القدم: نتمنى تعافيا جيدا للاعبنا السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الحساب الرسمي للنادي الأهلي باللغة الفرنسية رسالة دعم ومساندة للنيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأحمر السابق، ونادي سموحة الحالي، وذلك بعد إصابته بكسر في القدم خلال مشاركته مع فريقه في مباراة ودية. وكتب حساب الأهلي على تويتر: "نتمنى تعافيا جيدا للاعبنا السابق جونيور أجايي بعد إصابته اليوم".

وأعلن عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة عبر صفحته الشخصية عن إصابة النيجيرى أجاى لاعب الفريق بكسر فى "قصبة" الرجل، لافتاً إلى أنه سيتم وضع اللاعب فى الجبس عقب إثبات الأشعه إصابته.

وكشف طبيب الفريق أحمد رمضان أن فتره غيابه عن الملاعب لن تقل عن شهرين ونصف الشهر، أي ما يقرب من 75 يوما، ما بين وضع قدمه فى الجبس والتأهيل للعودة للمباريات.

وتعرض أجايى لإصابة قوية خلال مباراة فريقه التى أقيمت مساء اليوم، الخميس، أمام القناة على ملاعب سموحة ضمن استعدادات الفريق السكندري لبطولة الدوري الممتاز التى ستنطلق منتصف أكتوبر المقبل.