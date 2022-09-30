شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يفوز على بطل بوروندى ويصعد لنصف نهائى أفريقيا للسلة للسيدات بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة سلة سيدات سبورتنج على نظيره young sisters البوروندى بنتيجة 75/40، فى منافسات ربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بتنزانيا ليصعد إلى نصف نهائي البطولة. وتأهل سبورتنج لربع النهائي بعد الفوز فى الدور التمهيدى أمام الاسهم الكينى و ليجند نايل الجنوب سودانى.

وتضم قائمة سبورتنج فى البطولة كلا من: هاجر عامر، أسرار ماجد، جينا حازم، نادين ياسر، منار إيهاب، ريم موسي، نورهان أحمد، نسمة عبدالرحمن، ندي الغايش، رولا أحمد، كريستال، هنا عبد العال.

ويرافق بعثة سبورتنج المستشار محمد محرم رئيسا للبعثة، والمدير الفنى محمد محروس، وحسن غريب مدربا عاما، ومحمد جابر المدير الإداري، وأحمد إبراهيم مخطط أحمال، وتيسير صيام طبيبا.