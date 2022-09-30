شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: الأهلى والزمالك "إخوة" وأتمنى ابتعاد الجمهور عن التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مؤمن زكريا، نجم النادى الأهلى، إن لاعبي المارد الأحمر والزمالك إخوة دائما، مؤكداً أن المنافسة فقط في الملعب متمنياً ابتعاد جمهور الكرة المصرية عن التعصب، والتشجيع في المدرجات دون التعرض للفريق الآخر بأى أذى.

وأضاف زكريا خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى مدحت شلبى: "الحمد لله اللاعيبة كلهم إخوة وكلهم عندى في البيت سواء أهلى أو زمالك وأتمنى الجمهور يعود إلى الملاعب".

وكشف مؤمن زكريا أسباب طريقة احتفاله الشهيرة بتسجيل الأهداف بوضع كلتا يديه على أذنيه، قائلا: "معناها مش سامع حاجة سواء انتقاد أو ألفاظ خارجة لأن لدينا أسر وتتعرض للأذى بسبب الهتافات والشتائم".

وتحدث زكريا عن لقطة احتفاله مع لاعبى ليفربول الإنجليزى بعد توجيه الدعوة له من قبل نجمنا محمد صلاح، قائلا: "كانت أسعد لحظة في حياتى".